Названа программа первой четырехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Завтра в Баку пройдет первая четырехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана, Грузии с участием министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, главы внешнеполитического ведомства Ирана Джавада Зарифа и вице-премьера Грузии, министра иностранных дел Михаила Джанелидзе.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что, завершив сотрудничество на двусторонней и трехсторонней основе, стороны уже на четырехсторонней основе обсудят вопросы усиления регионального мира, стабильности и безопасности между странами региона, коснутся развития сотрудничества в экономической, транспортной, энергетической, культурной сферах, сфере туризма и других представляющих взаимный интерес областях.

Отметим, что 6 сентября 2017 года в Баку прошла VI трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а 20 декабря - V трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции.