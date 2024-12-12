Очередное заседание Совета глав правительств СНГ назначено на 30 мая

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ назначено на 30 мая 2025 года.
Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев на заседании глав правительств в Москве.
"Очередное заседание Совета глав правительств СНГ предлагается провести 30 мая 2025 года в городе Душанбе. Согласие руководства Республики Таджикистан имеется", - сказал он.
Напомним, что Совет глав правительств СНГ по сложившейся практике собирается на заседания два раза в год. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе правительства одного из государств.
Председательство в Содружестве в 2025 году переходит Таджикистану.