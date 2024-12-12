Очередное заседание Совета глав правительств СНГ назначено на 30 мая

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ предлагается провести 30 мая 2025 года в Душанбе.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ назначено на 30 мая 2025 года.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев на заседании глав правительств в Москве.

"Очередное заседание Совета глав правительств СНГ предлагается провести 30 мая 2025 года в городе Душанбе. Согласие руководства Республики Таджикистан имеется", - сказал он.

Напомним, что Совет глав правительств СНГ по сложившейся практике собирается на заседания два раза в год. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе правительства одного из государств.

Председательство в Содружестве в 2025 году переходит Таджикистану.