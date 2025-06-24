Названа дата и место проведения первого узбекско-азербайджанского межпарламентского форума

111

Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум на тему: "В поисках новых горизонтов: от диалога к совместным действиям" пройдет 1-2 июля в городе Хива.



Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Сената Олий Мажлиса.

В форуме примут участие члены Олий Мажлиса Узбекистана и Милли Меджлиса Азербайджана, а также представители Молодежных парламентов двух стран.

Цель форума - дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в законодательной деятельности и осуществлении парламентского контроля, а также содействие в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

"По итогам форума предусматривается принять итоговый документ, направленный на совершенствование правовых основ по дальнейшему укреплению стратегического партнерства, расширению двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах, а также эффективной реализации совместных инициатив", - подчеркивается в сообщении.