Названа численность незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана

Армянские вооруженные силы численностью более 10 тысяч человек продолжают незаконно дислоцироваться на территории Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, состоявшегося 18 сентября в министерстве иностранных дел с участием помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.
Отмечено, что вопрос доставки грузов не изолирован от фактов роста военных и политических провокаций Армении, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.