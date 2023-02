Назван объем направленной Азербайджаном в Турцию гуманитарной помощи

Назван объем гуманитарной помощи, направленной Азербайджаном в район землетрясения в Турции

Как сообщает Report, в связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана сделало публикацию в своем аккаунте в Твиттере.

Согласно сообщению, в общей сложности Азербайджан предоставил Турции после землетрясения материальную помощь в размере около 25 миллионов манатов.