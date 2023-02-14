Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции

Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции.

Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

По его словам, из Азербайджана в зону стихийного бедствия грузовиками и самолетами доставлены 5 624 палатки: "Среди них и большие палатки на 30 человек. Кроме того, было отправлено более 1 200 генераторов, 6 240 обогревателей, 737 тонн продуктов питания, 401 тонна медикаментов".

C.Багчи также обратился к желающим оказать помощь Турции: "Я прошу больше не посылать одежду, так как собрано большое количество одежды и началось ее распределение. Желающие помочь могут отправить палатки и генераторы".