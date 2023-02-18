О нас

Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции

Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 12:06
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции

Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

После разрушительного землетрясения 6 февраля Азербайджан направил в Турцию спасателей и медперсонал в составе 867 человек, 2 мобильных полевых госпиталя, 4873 палатки, 4 полевые кухни, 861 генератор, 221 512 единиц предметов первой необходимости, 302 034 единиц теплой одежды, 12 505 единиц обогревателей и технического оборудования, 693 756 единиц лекарственных препаратов.

Кроме того, Азербайджан выделил братской стране материальную помощь в размере 21 367 000 манатов.

В то же время автомобили скорой помощи, пожарные машины, а также автомобили Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) были обеспечены бесплатным топливом.

Гуманитарная помощь доставлена в Турцию 15 самолетами и 350 грузовыми автомобилями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Türkiyəyə göndərdiyi humanitar yardımın həcmi açıqlanıb

Экслюзивные новости

В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
17 февраля 2023 г. 20:19
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
17 февраля 2023 г. 16:33
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
17 февраля 2023 г. 16:08
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
17 февраля 2023 г. 13:12
Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
ФотоРепортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
16 февраля 2023 г. 18:39
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 15:34
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
16 февраля 2023 г. 15:06
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
16 февраля 2023 г. 14:44
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину
16 февраля 2023 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi