Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции

Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции.

Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

После разрушительного землетрясения 6 февраля Азербайджан направил в Турцию спасателей и медперсонал в составе 867 человек, 2 мобильных полевых госпиталя, 4873 палатки, 4 полевые кухни, 861 генератор, 221 512 единиц предметов первой необходимости, 302 034 единиц теплой одежды, 12 505 единиц обогревателей и технического оборудования, 693 756 единиц лекарственных препаратов.

Кроме того, Азербайджан выделил братской стране материальную помощь в размере 21 367 000 манатов.

В то же время автомобили скорой помощи, пожарные машины, а также автомобили Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) были обеспечены бесплатным топливом.

Гуманитарная помощь доставлена в Турцию 15 самолетами и 350 грузовыми автомобилями.