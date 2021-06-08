Назван кандидат на пост посла Кыргызстана в Азербайджане

Комитет парламента Кыргызстана утвердил кандидатуру Кайрата Осмоналиева на должность посла Кыргызстана в Азербайджане

Комитет парламента Кыргызстана по международным делам, обороне и безопасности утвердил кандидатуру члена Центризбиркома Кайрата Осмоналиева на должность посла Кыргызстана в Азербайджане.

Как сообщает Report, в интервью кыргызским СМИ К. Осмоналиев подчеркнул, что приложит все необходимые усилия для развития дипломатических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном.

"Считаю, что тот потенциал двусторонних отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном, к сожалению, не реализован", - заявил К. Осмоналиев. - Есть интересные направления сотрудничества, связанные с экономической дипломатией".

Чичек Мамедова