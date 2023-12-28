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Назван глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане

Назван глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в связи с президентскими выборами в Азербайджане возглавил бывший ирландский политик Йохан Мерфи (Eoghan Murphy).
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 15:07
Назван глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане

Миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане возглавил Йохан Мерфи (Eoghan Murphy) (Ирландия).

Об этом Report сообщили в пресс-службе БДИПЧ ОБСЕ.

Йохан Мерфи уже прибыл в Баку.

Как ожидается, долгосрочные наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ прибудут в страну в январе 2024 года, а члены краткосрочной наблюдательной миссии - за 3-4 дня до самих выборов.

Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

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Версия на английском языке Head of OSCE/ODIHR election observation mission in Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке ATƏT/DTİHB missiyasının uzunmüddətli müşahidəçiləri Azərbaycana yanvarda gələcəklər

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