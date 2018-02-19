Назван бюджет Минской группы ОБСЕ и офиса Каспшика на этот год

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В этом году ОБСЕ выделит на деятельность Минской группы, занимающейся урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, финансирование в размере 911 200 евро. Как сообщает Report, бюджет офиса специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика составит 1 241 300 евро.

Для сравнения отметим, что в прошлом году бюджет Минской группы также составил - 911 200 евро, бюджет офиса А. Каспшика - 1 235 800 евро.

Напомним, 15 февраля Постоянный совет ОБСЕ в Вене утвердил бюджет организации на этот год. Общий бюджет организации на период с 1 января по 31 декабря 2018 года составляет 137 801 200 евро.

Постоянный совет ОБСЕ является одним из основных регулярных директивных органов ОБСЕ, в состав которого входят представители всех 57 государств-участников организации. Решения принимаются на основе консенсуса.

ОБСЕ финансируется за счет взносов 57 стран-членов организации.