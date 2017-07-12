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    Назначены почетные консулы Азербайджана в австрийских городах Клагенфурт-ам-Вёртерзе и Санкт-Пёльтен

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Х.Манценрайтера почетным консулом Азербайджанской Республики в городе Клагенфурт-ам-Вёртерзе Австрийской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Хельмут Манценрайтер назначен почетным консулом Азербайджанской Республики в городе Клагенфурт-ам-Вёртерзе Австрийской Республики.

    Другим распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Андреас Кёнигсбергер назначен почетным консулом Азербайджанской Республики в городе Санкт-Пёльтен Австрийской Республики.

    Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящих распоряжений.

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