Назначены почетные консулы Азербайджана в австрийских городах Клагенфурт-ам-Вёртерзе и Санкт-Пёльтен

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Х.Манценрайтера почетным консулом Азербайджанской Республики в городе Клагенфурт-ам-Вёртерзе Австрийской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, Хельмут Манценрайтер назначен почетным консулом Азербайджанской Республики в городе Клагенфурт-ам-Вёртерзе Австрийской Республики.
Другим распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Андреас Кёнигсбергер назначен почетным консулом Азербайджанской Республики в городе Санкт-Пёльтен Австрийской Республики.
Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящих распоряжений.
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