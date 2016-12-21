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    Назначены новые послы Азербайджана в ряде стран

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Лятифа Сейфеддин оглу Гандилова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь.

    Как сообщает Report, другими распоряжениями главы государства Эльхан Полух оглу Полухов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Бразилия, Дурсун Айваз оглу Гасанов - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Грузии.

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