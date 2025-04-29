Назначенный посол Израиля: Азербайджан демонстрирует высокий уровень дипломатии

Назначенный посол Израиля: Азербайджан - пример высокого уровня дипломатии и человечности

Азербайджан является уникальной страной, продемонстрировавшей высокий уровень дипломатии и человечности.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал Stmegi, об этом заявил назначенный посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус на встрече с представителями Координационного центра горских евреев и Общины горских евреев города Акко (Израиль).

"Азербайджан - страна, где каждый человек чувствует себя свободным, счастливым и уважаемым. Здесь я увидел не просто высокий уровень дипломатии, но и настоящий гуманизм", - подчеркнул дипломат, выразив уверенность, что отношения между двумя государствами продолжат развиваться.

Основной темой обсуждения в рамках мероприятия было укрепление сотрудничества между Израилем и Азербайджаном.

Участники встречи высказались и по поводу региональной безопасности. Было подчеркнуто, что Азербайджан всегда занимал справедливую и последовательную позицию в вопросе мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Собравшиеся выразили надежду на скорейшее подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном и осудили провокационные действия Армении в регионе.

Во встрече, прошедшей в формате круглого стола, также принимали участие политические и общественные деятели, в том числе советник министра обороны Израиля Павел Елизаров, глава Культурного центра кавказских евреев Кирьят-Яма Бен Сион Шмаэлов и пр.