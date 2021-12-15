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Назначена глава диппредставительства Черногории в Азербайджане

Назначена глава диппредставительства Черногории в Азербайджане Назначена глава дипломатического представительства Черногории в Азербайджане
Внешняя политика
15 декабря 2021 г. 17:54
Назначена глава диппредставительства Черногории в Азербайджане

Назначена глава дипломатического представительства Черногории в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщается на странице почетного консульства Черногории в Азербайджане в Facebook.

"Милица Бурич вступила в должность главы дипломатического представительства Черногории в Азербайджанской Республике. Поздравляем Милицу Бурич с новым назначением и желаем успехов в дальнейшей работе. В то же время она ознакомилась со всей деятельностью почетного консульства, высоко оценила всю проделанную работу и пожелала успехов в будущих начинаниях", - говорится в публикации консульства.

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Версия на азербайджанском языке Monteneqronun Azərbaycandakı nümayəndəliyinə yeni rəhbər təyin olunub
Версия на английском языке Head of Montenegro Diplomatic Office in Azerbaijan appointed

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