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    Назначен заместитель посла Азербайджана в Грузии

    Дурсун Гасанов является братом председателя Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиза Гасанова

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Дурсуну Айваз оглу Гасанову дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. 

    Как сообщает Report, другим распоряжением Дурсун Айваз оглу Гасанов назначен заместителем посла Азербайджана в Грузии.

    Отметим, что Дурсун Гасанов является братом председателя Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиза Гасанова. 

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