Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый временный поверенный в делах Швеции в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Швеции в Азербайджане, на эту должность назначен дипломат Кристиан Камил (Christian Kamill).

Новый глава дипмиссии приступит к своим обязанностям в Азербайджане в начале сентября. До этого К. Камил работал в качестве посла Швеции в Казахстане.

На этом посту он заменит Томаса Данестада, который завершил свою дипмиссию в Азербайджане в июле этого года.