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    Назначен новый военный атташе Турции в Азербайджане

    Генерал-майор Ихсан Башбозкурт в предстоящие недели прибудет в Баку и приступит к исполнению своих обязанностей

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый военный атташе Вооруженных сил Турции в Азербайджане.

    Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, на этот пост назначен генерал-майор Ихсан Башбозкурт.

    Согласно информации, И.Башбозкурт, являющийся в настоящее время командиром бригады в Урфе, в предстоящие недели прибудет в Баку и приступит к исполнению своих обязанностей. На этом посту он сменит генерал-лейтенанта Гасана Невзата Ташделера.

    И.Башбозкурт родился в городе Карс и владеет азербайджанским языком. 

    Напомним, что согласно решению проводимого под руководством президента Турции Р.Т.Эрдогана Высшего военного совета, назначающего новое руководство турецкой армии, звание военного атташе посольства Турции в Азербайджане генерал-майора Гасана Невзата Ташделера повышено и он отозван с поста военного атташе. Г.Н.Ташделер получил звание генерал-лейтенанта и назначен на должность начальника штаба Командования военных академий в Стамбуле. Впредь он будет участвовать в подготовке турецких командиров.

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