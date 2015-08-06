Назначен новый военный атташе Турции в Азербайджане

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый военный атташе Вооруженных сил Турции в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, на этот пост назначен генерал-майор Ихсан Башбозкурт.

Согласно информации, И.Башбозкурт, являющийся в настоящее время командиром бригады в Урфе, в предстоящие недели прибудет в Баку и приступит к исполнению своих обязанностей. На этом посту он сменит генерал-лейтенанта Гасана Невзата Ташделера.

И.Башбозкурт родился в городе Карс и владеет азербайджанским языком.

Напомним, что согласно решению проводимого под руководством президента Турции Р.Т.Эрдогана Высшего военного совета, назначающего новое руководство турецкой армии, звание военного атташе посольства Турции в Азербайджане генерал-майора Гасана Невзата Ташделера повышено и он отозван с поста военного атташе. Г.Н.Ташделер получил звание генерал-лейтенанта и назначен на должность начальника штаба Командования военных академий в Стамбуле. Впредь он будет участвовать в подготовке турецких командиров.