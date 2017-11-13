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    Назначен новый спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу

    Соответствующее решения принято сегодня Советом ЕС

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Тойво Клаар утвержден на посту спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии. Как сообщает Report, соотвествующее решения принято сегодня Советом ЕС. 

    Его задача будет заключаться в содействии мирному урегулированию конфликтов в регионе, а именно в кризисе в Грузии и нагорно-карабахском конфликте, а также в поощрении регионального сотрудничества. 

    Тойво Клаар в настоящее время является руководителем Отдела Центральной Азии в Европейской службе внешних действий (EEAS), и до этого назначения занимал пост главы Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. 

    Тойво Клаар на этом посту сменил посла Герберта Зальбера, который занимал эту должность с 8 июля 2014 года.

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