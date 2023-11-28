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Назначен новый президент Международного фонда тюркской культуры и наследия

Назначен новый президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Назначен новый президент Международного фонда тюркской культуры и наследия.
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 09:52
Назначен новый президент Международного фонда тюркской культуры и наследия

Назначен новый президент Международного фонда тюркской культуры и наследия.

Как сообщает Report, решением глав тюркских государств на эту должность назначена Актоты Раимкулова.

Президент Фонда Актоты Раимкулова поблагодарила Гюнай Эфендиеву, которая ранее занимала эту должность, за вклад в развитие культуры и наследия тюркского мира.

В свою очередь, Гюнай Эфендиева пожелала Актоты Раимкуловой успехов в продолжении деятельности организации и выразила признательность сотрудникам за совместную работу, проделанную с большой любовью и энтузиазмом во время ее пребывания на должности.

Президент Фонда Актоты Раимкулова отметила, что организация активно будет продолжать свои дальнейшие проекты и деятельность с целью еще большего углубления общих этнических, культурных и исторических связей в тюркском мире.

Отметим, что Международный фонд тюркской культуры и наследия был учрежден по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и при поддержке глав государств Казахстана, Кыргызстана и Турции. Устав фонда был принят на саммите Тюркского совета в Бишкеке 23 августа 2012 года.

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Версия на английском языке ФотоNew president appointed for International Foundation for Turkic Culture and Heritage
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fonduna yeni prezident təyin olunub

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