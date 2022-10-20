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Назначен новый пресс-секретарь МИД Азербайджана

Назначен новый пресс-секретарь МИД Азербайджана В министерства иностранных дел Азербайджана произведено назначение на должность руководителя пресс-службы.
Внешняя политика
20 октября 2022 г. 09:14
Назначен новый пресс-секретарь МИД Азербайджана

В министерства иностранных дел Азербайджана произведено назначение на должность руководителя пресс-службы.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, им стал Айхан Эльхан оглу Гаджизаде.

Айхан Гаджизаде родился в 1981 году. Окончил бакалавриат и магистратуру факультета международных отношений и международного права Бакинского государственного университета. Он имеет степень магистра наук в области стратегической безопасности в Университете национальной обороны США. С 2007 года занимал различные дипломатические должности в министерстве иностранных дел.

В 2010-2014 годах работал третьим и вторым секретарем в посольстве Азербайджанской Республики в Австрии, постоянном представительстве ОБСЕ и ООН при организациях и учреждениях, расположенных в Вене, в 2017-2022 годах - первым секретарем и советником в посольстве Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки. С июля 2022 года работал заместителем начальника управления пресс-службы МИД.

Женат, имеет троих детей.

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Версия на английском языке New spokesman appointed to Azerbaijan's Foreign Ministry
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN-ə yeni sözçü təyin olunub

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