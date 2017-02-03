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    Назначен новый посол Японии в Азербайджане

    На этот пост назначен бывший гендиректор в министерстве здоровья, труда и благосостояния Японии

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Назначен новый посол Японии в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на японские СМИ, правительство Японии провело ряд назначений на посты послов Японии за рубежом.

    Так, 60-летний Теруйуки Каторе стал новым послом страны в Азербайджане. До этого он работал генеральным директором в министерстве здоровья, труда и благосостояния Японии.

    На этом посту он сменит посла Цугуи Такахаши, который являлся послом Японии в Баку с 2013 года.

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