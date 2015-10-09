Назначен новый посол Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мохамеда Ахмеда Хамиля Аль-Губайси.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече Мохамед Ахмед Хамиль Аль-Губайси представил копию верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову.

В ходе встречи была подчеркнута важная роль взаимных визитов в развитии двусторонних отношений.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу удачи в дипломатической деятельности.