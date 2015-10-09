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    Назначен новый посол Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане

    Мохамед Ахмед Хамиль аль-Губайси представил копию верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мохамеда Ахмеда Хамиля Аль-Губайси.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече Мохамед Ахмед Хамиль Аль-Губайси представил копию верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову.

    В ходе встречи была подчеркнута важная роль взаимных визитов в развитии двусторонних отношений. 

    Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу удачи в дипломатической деятельности.

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