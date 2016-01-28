Баку. 28 января. REPORT.AZ/ На вчерашнем заседании нового правительства Молдовы под руководством Павла Филипа назначены новые послы в девяти странах.

Как сообщает Report, среди этих стран есть также Азербайджан.

Решением Кабинета министров, на должность посла в Азербайджане назначен Георге Леукэ.

Помимо этого, экс-министра сельского хозяйства Василия Бумакова назначили на должность посла в Японии, Штефану Горда предложили возглавить дипмиссию в Болгарии, Инга Ионисие стала послом в Эстонии, Юрие Реницэ — в Бельгии, Думитру Соколан — в Португалии, Витилие Русу – в Чехии, Олег Цуля - в Венгрии.

Отметим, что дипломатическая миссия посла Молдовы в Азербайджане Игоря Бодиуна завершилась в прошлом году.