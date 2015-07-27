Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Назначен новый посол Латвии в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Латвии, им стал опытный дипломат Юрис Маклаковс.

В связи с этим президент Латвии Раймондс Вейонис провел встречу с новым послом. На встрече президент вручил послу верительные грамоты.

Новый посол прибудет в Азербайджан на следующей неделе. Он приступит к своей дипломатической миссии после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. До этого, Ю.Маклаковс работал послом Латвии в Казахстане.

Ю.Маклаковсу 51 год. Женат, имеет одного ребенка. Посол свободно владеет латвийским, русским и английским языками.

Отметим, что Ю.Маклаковс заменит на посту посла Хардийса Бауманиса, скончавшегося в апреле этого года в Баку от болезни.