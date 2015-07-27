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    Назначен новый посол Латвии в Азербайджане

    Юрис Маклаковс работал до этого послом Латвии в Казахстане

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Назначен новый посол Латвии в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Латвии, им стал опытный дипломат Юрис Маклаковс.

    В связи с этим президент Латвии Раймондс Вейонис провел встречу с новым послом. На встрече президент вручил послу верительные грамоты.

    Новый посол прибудет в Азербайджан на следующей неделе. Он приступит к своей дипломатической миссии после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. До этого, Ю.Маклаковс работал послом Латвии в Казахстане.

    Ю.Маклаковсу 51 год. Женат, имеет одного ребенка. Посол свободно владеет латвийским, русским и английским языками.

    Отметим, что Ю.Маклаковс заменит на посту посла Хардийса Бауманиса, скончавшегося в апреле этого года в Баку от болезни.

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