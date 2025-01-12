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Назначен новый посол Израиля в Азербайджане

Назначен новый посол Израиля в Азербайджане Новым послом Израиля в Азербайджане стал директор отдела Евразии израильского МИДа Ронен Краус.
Внешняя политика
12 января 2025 г. 23:16
Назначен новый посол Израиля в Азербайджане

Новым послом Израиля в Азербайджане стал директор отдела Евразии израильского МИДа Ронен Краус.

Как сообщает Report, правительство Израиля единогласно утвердило 12 кандидатур новых послов и консулов еврейского государства за рубежом, рекомендованных комиссией назначения глав зарубежных миссий и представленных лично главой израильского МИДа Гидеоном Сааром

Отметим, что Азербайджан и Израиль поддерживают дипломатические отношения с 1992 года. Посольство Израиля в Азербайджане открылось в августе 1993 года. Израиль является вторым крупнейшим импортером нефти из Азербайджана. В апреле 2017 года между двумя странами была утверждена отмена двойного налогообложения. В июле 2019 года оба государства подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому Израиль будет выступать в качестве консультанта в проекте по созданию национальной информационной системы Азербайджана с привлечением современных технологий. Кроме того, между Израилем и Азербайджаном существует тесное сотрудничество в оборонной сфере.

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