Назначен новый посол Израиля в Азербайджане

Новым послом Израиля в Азербайджане стал директор отдела Евразии израильского МИДа Ронен Краус.

Новым послом Израиля в Азербайджане стал директор отдела Евразии израильского МИДа Ронен Краус.

Как сообщает Report , правительство Израиля единогласно утвердило 12 кандидатур новых послов и консулов еврейского государства за рубежом, рекомендованных комиссией назначения глав зарубежных миссий и представленных лично главой израильского МИДа Гидеоном Сааром

Отметим, что Азербайджан и Израиль поддерживают дипломатические отношения с 1992 года. Посольство Израиля в Азербайджане открылось в августе 1993 года. Израиль является вторым крупнейшим импортером нефти из Азербайджана. В апреле 2017 года между двумя странами была утверждена отмена двойного налогообложения. В июле 2019 года оба государства подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому Израиль будет выступать в качестве консультанта в проекте по созданию национальной информационной системы Азербайджана с привлечением современных технологий. Кроме того, между Израилем и Азербайджаном существует тесное сотрудничество в оборонной сфере.