Назначен новый посол Израиля в Азербайджане

Новым послом Израиля в Азербайджане стал директор отдела Евразии израильского МИДа Ронен Краус.
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Отметим, что Азербайджан и Израиль поддерживают дипломатические отношения с 1992 года. Посольство Израиля в Азербайджане открылось в августе 1993 года. Израиль является вторым крупнейшим импортером нефти из Азербайджана. В апреле 2017 года между двумя странами была утверждена отмена двойного налогообложения. В июле 2019 года оба государства подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому Израиль будет выступать в качестве консультанта в проекте по созданию национальной информационной системы Азербайджана с привлечением современных технологий. Кроме того, между Израилем и Азербайджаном существует тесное сотрудничество в оборонной сфере.