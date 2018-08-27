Назначен новый посол Грузии в Азербайджане

Тбилиси. 27 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно подписанному указу президентом соседней страны Георгием Маргвелашвили, эту должность будет занимать Зураб Патарадзе.

В 2016-2018 годах З.Патардзе был главой Аджарской автономной республики. До этого он был генеральным консулом Грузии в Салониках (2009-2010),

генеральным консулом Грузии в Турции (2011-2012), а с 2012 года по 1 марта 2013 года — чрезвычайным и полномочным послом в стране. Перед тем как стать председателем правительства Аджарии, с 2013 по 2016 год Патарадзе занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Казахстане.