Назначен новый посол Бангладеш в Азербайджане

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Бангладеша назначило нового посла в Азербайджан. Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Бангладеша, им станет дипломат Аллама Сиддики.

А. Сиддики будет также аккредитован как посол Бангладеш в Турции, Болгарии и Армении. Ранее он работал в дипмиссиях Бангладеш в Лондоне, Исламабаде, Калькутте и Токио.

А. Сиддики сменит в должности посла Бангладеш в Азербайджане Зульфигура Рахмана, который получил новое назначение в Южной Корее.