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    Назначен новый посол Бангладеш в Азербайджане

    Дипломат будет также аккредитован как посол Бангладеш в Турции, Болгарии и Армении

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Бангладеша назначило нового посла в Азербайджан. Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Бангладеша, им станет дипломат Аллама Сиддики. 

    А. Сиддики будет также аккредитован как посол Бангладеш в Турции, Болгарии и Армении. Ранее он работал  в дипмиссиях Бангладеш в Лондоне, Исламабаде, Калькутте и Токио. 

    А. Сиддики сменит в должности посла Бангладеш в Азербайджане Зульфигура Рахмана, который получил новое назначение в Южной Корее. 

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