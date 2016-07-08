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    Назначен новый посол Албании в Азербайджане

    В скором времени посол вручит верительные грамоты Ильхаму Алиеву

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Назначен новый посол Албании в Азербайджане с резиденцией в Турции.

    Как сообщили Report в канцелярии правительства Албании, новым послом стал кадровый дипломат Генти Гажели (Genti Gazheli).

    На этом посту Г.Гажели сменит посла Генчи Мучая.

    Ранее Г. Гажели занимал пост генерального директора отдела МИД Албании по предупреждению отмывания денег. Г. Гужели свободно говорит по-албански, по-английски, по-французски и по-итальянски.

    Новый посол сможет приступить к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. 

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