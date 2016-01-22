​Назначен временный резидент-координатор Программы развития ООН в Азербайджане

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Назначен временный резидент-координатор Программы развития ООН (UNDP) в Азербайджане.

Как сообщили Report из офиса ООН в Азербайджане, на данную должность назначен турок Эрджан Мурат.

На этом посту он временно будет исполнять обязанности голландца Антониуса Брука, дипломатическая миссия которого завершилась в декабре 2015 года.

Э.Мурат работает в ООН с 1964 года и за это время занимал различные посты в ряде стран в системе ООН.