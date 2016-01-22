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    ​Назначен временный резидент-координатор Программы развития ООН в Азербайджане

    На данную должность приглашен турок Эрджан Мурат

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Назначен временный резидент-координатор Программы развития ООН (UNDP) в Азербайджане.

    Как сообщили Report из офиса ООН в Азербайджане, на данную должность назначен турок Эрджан Мурат.

    На этом посту он временно будет исполнять обязанности голландца Антониуса Брука, дипломатическая миссия которого завершилась в декабре 2015 года.

    Э.Мурат работает в ООН с 1964 года и за это время занимал различные посты в ряде стран в системе ООН. 

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