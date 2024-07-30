Назначен новый генконсул Грузии в Гяндже

Назначен новый генеральный консул Грузии в Гяндже.
Как сообщает западное бюро Report, глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов провел встречу с новоназначенным генеральным консулом Грузии в Гяндже Кахабером Абдаладзе.
Байрамов поздравил консула и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Кахабер Абдаладзе поблагодарил за теплую встречу, и отметил, что народы Азербайджана и Грузии исторически связывают дружеские отношения.
По окончании встречи стороны обменялись памятными подарками, было сделано фото на память.