Назначен новый генконсул Грузии в Гяндже

Назначен новый генеральный консул Грузии в Гяндже.

Назначен новый генеральный консул Грузии в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов провел встречу с новоназначенным генеральным консулом Грузии в Гяндже Кахабером Абдаладзе.

Байрамов поздравил консула и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Кахабер Абдаладзе поблагодарил за теплую встречу, и отметил, что народы Азербайджана и Грузии исторически связывают дружеские отношения.

По окончании встречи стороны обменялись памятными подарками, было сделано фото на память.