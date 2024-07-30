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Назначен новый генконсул Грузии в Гяндже

Назначен новый генконсул Грузии в Гяндже Назначен новый генеральный консул Грузии в Гяндже.
Внешняя политика
30 июля 2024 г. 13:26
Назначен новый генконсул Грузии в Гяндже

Назначен новый генеральный консул Грузии в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов провел встречу с новоназначенным генеральным консулом Грузии в Гяндже Кахабером Абдаладзе.

Байрамов поздравил консула и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Кахабер Абдаладзе поблагодарил за теплую встречу, и отметил, что народы Азербайджана и Грузии исторически связывают дружеские отношения.

По окончании встречи стороны обменялись памятными подарками, было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan Gəncəyə yeni baş konsul təyin edib

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