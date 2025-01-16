Назначен новый директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане

Акиф Марифли назначен директором Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Акиф Марифли назначен директором Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Об этом Report сообщили в посольстве Узбекистана в Азербайджане.

До этого назначения он занимал должность начальника отдела книжной индустрии Министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что Акиф Марифли получил степень бакалавра по истории, магистра по истории тюркского мира в Бакинском государственном университете. Продолжил обучение в докторантуре Института востоковедения имени академика Зии Бунъятова Национальной академии наук Азербайджана. Является доктором философии по истории.