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Назначен новый директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане

Назначен новый директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Акиф Марифли назначен директором Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.
Внешняя политика
16 января 2025 г. 15:09
Назначен новый директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане

Акиф Марифли назначен директором Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Об этом Report сообщили в посольстве Узбекистана в Азербайджане.

До этого назначения он занимал должность начальника отдела книжной индустрии Министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что Акиф Марифли получил степень бакалавра по истории, магистра по истории тюркского мира в Бакинском государственном университете. Продолжил обучение в докторантуре Института востоковедения имени академика Зии Бунъятова Национальной академии наук Азербайджана. Является доктором философии по истории.

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Версия на английском языке New director appointed to Heydar Aliyev Azerbaijan Cultural Center in Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Özbəkistandakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə yeni rəhbər təyin edilib

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