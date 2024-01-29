Эльнур Солтанов назначен главным исполнительным директором COP29 в Азербайджане

Эльнур Солтанов назначен главным исполнительным директором 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая пройдет в Азербайджане.

Эльнур Солтанов назначен главным исполнительным директором 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая пройдет в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщается на странице COP29 в социальной сети Х.

В 2003–2009 годах Эльнур Солтанов учился на факультете политологии Техасского технологического университета США, в 2004-2009 годах занимался преподавательской деятельностью в Техасском технологическом университете, Пенсильванском университете Слиппери-Рок и Государственном университете Трумана. В 2000–2003 годах работал научным сотрудником Центра евразийских стратегических исследований в Турции.

В 2009-2018 годах Эльнур Солтанов был старшим преподавателем в Университете AДA, директором Каспийского центра энергетики и окружающей среды, деканом факультета общественных и международных отношений.

С 2018 года является заместителем министра энергетики Азербайджанской Республики.