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Эльнур Солтанов назначен главным исполнительным директором COP29 в Азербайджане

Эльнур Солтанов назначен главным исполнительным директором COP29 в Азербайджане Эльнур Солтанов назначен главным исполнительным директором 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая пройдет в Азербайджане.
Внешняя политика
29 января 2024 г. 22:08
Эльнур Солтанов назначен главным исполнительным директором COP29 в Азербайджане

Эльнур Солтанов назначен главным исполнительным директором 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая пройдет в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщается на странице COP29 в социальной сети Х.

В 2003–2009 годах Эльнур Солтанов учился на факультете политологии Техасского технологического университета США, в 2004-2009 годах занимался преподавательской деятельностью в Техасском технологическом университете, Пенсильванском университете Слиппери-Рок и Государственном университете Трумана. В 2000–2003 годах работал научным сотрудником Центра евразийских стратегических исследований в Турции.

В 2009-2018 годах Эльнур Солтанов был старшим преподавателем в Университете AДA, директором Каспийского центра энергетики и окружающей среды, деканом факультета общественных и международных отношений.

С 2018 года является заместителем министра энергетики Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov COP29 Azərbaycan üzrə baş icraçı direktor təyin edilib

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