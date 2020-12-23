Назарбаев поздравил Алиева: 2020 год стал для вас годом Победы

Первый президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.
2020 год для Вас был тяжелым, но победным! Переживал за Вашу страну, которая вернула исконные территории. Это исторический момент.
Поздравляю лично Вас и народ братского Азербайджана.
Примите мои сердечные поздравления с наступающим Новым годом.
Желаю Вам и Вашим родным доброго здоровья, счастья и благополучия.
Пусть 2021 год будет плодотворным и удачным для реализации намеченных планом во благо народа Вашей страны!"