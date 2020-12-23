Назарбаев поздравил Алиева: 2020 год стал для вас годом Победы

Первый президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Первый президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

2020 год для Вас был тяжелым, но победным! Переживал за Вашу страну, которая вернула исконные территории. Это исторический момент.

Поздравляю лично Вас и народ братского Азербайджана.

Примите мои сердечные поздравления с наступающим Новым годом.

Желаю Вам и Вашим родным доброго здоровья, счастья и благополучия.

Пусть 2021 год будет плодотворным и удачным для реализации намеченных планом во благо народа Вашей страны!"