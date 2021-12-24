Назарбаев: Азербайджан сегодня - это важный энергетический и транспортно-логистический хаб

Сегодня Азербайджан является крупным центром энергетики, транспорта и логистики, способствует региональной и международной энергетической безопасности.

Азербайджан сегодня - это важный энергетический и транспортно-логистический хаб, который вносит свой вклад в обеспечение региональной и международной энергетической безопасности.

Как передает Report, об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в документальном фильме AZTV "Президент. Неповторимая дипломатия", посвященном 60-летию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Казахстан, также как и Азербайджан, несет ответственность как транзитный хаб и это напрямую связывает наши страны. Через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, и дальше в Европу идут важные транспортные артерии как нефтепроводные, так и транспортные. И мы должны продолжать наращивать это сотрудничество", - добавил Назарбаев.

По его словам, "государства становятся успешными, благополучными, благодаря воле народа, особенно если в трудные времена его возглавляют энергичные, мудрые лидеры, которые способны видеть перспективы, находить верные пути для движения вперед". "Государство возглавил один из уникальных деятелей своего времени", отметил он.

Первый президент Казахстана поздравил президента Ильхама Алиева с 60-летием, пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в государственной деятельности, осуществления планов и инициатив: "Братскому Азербайджанскому народу, я желаю мира благополучия и большого процветания".

Назарбаев отметил, что "за годы независимости между братскими народами Казахстана и Азербайджана сложились очень теплые, добрососедские отношения, основанные на исторической и культурной общности".