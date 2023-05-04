Наваб: Гейдар Алиев своей многогранной внешней политикой внес важный вклад в развитие региона

Гейдар Алиев имел тесные связи с Пакистаном, и мы высоко ценим его вклад в регион.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев своей многогранной внешней политикой внес важный вклад в развитие региона.

Об этом Report заявил эксперт по Ближнему Востоку, Центральной Азии, Азербайджану и Африке Кайсер Наваб, поделившись впечатлениями от участия на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера.

Эксперт выразил надежду, что в будущем будет создано еще больше площадок для молодых лидеров, где они могли высказывать свое мнение в рамках совместных проектов, которые еще более упрочат региональное и международное положение Азербайджана.

По словам Наваба, больше всего его впечатлила вторая сессия международной конференции в Шуше, в рамках которой ее участники смогли задать свои вопросы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Такая встреча с президентом Алиевым подчеркивает прочные связи между нашими странами и общую приверженность содействию региональному миру и процветанию",- сказал эксперт.