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Науседа: Визит Ильхама Алиева придаст больше позитивной динамики в расширение сотрудничества между двумя странами

Науседа: Визит Ильхама Алиева придаст больше позитивной динамики в расширение сотрудничества между двумя странами Сегодняшний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева принесет еще больше позитивной динамики в расширение сотрудничества между Литвой и Азербайджаном.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 12:56
Науседа: Визит Ильхама Алиева придаст больше позитивной динамики в расширение сотрудничества между двумя странами

Сегодняшний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Литву придаст еще больше позитивной динамики в расширение сотрудничества между Литвой и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Год назад во время моего визита в Азербайджан мы начали плодотворные переговоры о сотрудничестве. Тогда в ходе переговоров мы выразили надежду на дальнейшее развитие контактов в экономической и образовательной сфере", - сказал он.

Он напомнил, что сегодня Ильхам Алиев примет участие в открытии второго литовско-азербайджанского бизнес форума, который создаст больше возможностей для развития экономического сотрудничества между странами.

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Версия на английском языке Nauseda: Ilham Aliyev’s visit to give more positive dynamics to expansion of cooperation between two countries
Версия на азербайджанском языке Nauseda: “İlham Əliyevin səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişlənməsinə daha müsbət dinamika verəcək”

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