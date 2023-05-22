Науседа: Визит Ильхама Алиева придаст больше позитивной динамики в расширение сотрудничества между двумя странами

Сегодняшний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева принесет еще больше позитивной динамики в расширение сотрудничества между Литвой и Азербайджаном.

Сегодняшний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Литву придаст еще больше позитивной динамики в расширение сотрудничества между Литвой и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Год назад во время моего визита в Азербайджан мы начали плодотворные переговоры о сотрудничестве. Тогда в ходе переговоров мы выразили надежду на дальнейшее развитие контактов в экономической и образовательной сфере", - сказал он.

Он напомнил, что сегодня Ильхам Алиев примет участие в открытии второго литовско-азербайджанского бизнес форума, который создаст больше возможностей для развития экономического сотрудничества между странами.