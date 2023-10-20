Научный исследователь: Франция совершила в Марокко массовые убийства

Франция за всю историю несколько раз нападала на Марокко и совершала массовые убийства.

Франция за всю историю несколько раз нападала на Марокко и совершала массовые убийства.

Как сообщает Report, об этом сказала научный исследователь из Марокко Хадиджа Бутхили на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

Бутхили рассказала, что после нескольких безрезультативных нападений Франция все же захватила Марокко.

"Франция попирала международное право в Марокко, что стало причиной социального кризиса и массового голода в стране. Марокко восстановило свою независимость после долгих лет борьбы, однако Франция все еще продолжает вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - сказала Бутхили.

В заключение она поблагодарила правительство Азербайджана за организацию мероприятия.

Отметим, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".