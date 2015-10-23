Научная статья профессора Али Гасанова опубликована во влиятельном российском журнале "Science and world"

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В сентябрьском номере выходящего в России влиятельного журнала "Science and world" (№ 9 (25)) на английском языке опубликована научная статья помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова, повествующая об этапах проводимой армянами против азербайджанцев политики этнической чистки и геноцида.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье широко анализируется политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно осуществляемая армянскими националистами против азербайджанцев на протяжении последних двух веков.

В статье, основанной на многочисленных зарубежных источниках и исторических фактах, автор пишет, что политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно осуществляемая армянскими националистами против нашего народа на протяжении последних двух столетий, составляет очень болезненные этапы истории Азербайджана, полные трагедий и кровавых событий. Основная цель этой национал-шовинистской политики заключалась в том, чтобы, изгнав азербайджанцев с их исторических земель, создать на исконно азербайджанских территориях выдуманное армянами государство «Великая Армения».

В статье отмечается, что переселение многочисленного армянского населения из Ирана и Турции в нагорную часть стратегически важного Карабахского региона Азербайджана началось в XIX веке. В итоге армянские националисты с начала ХХ столетия расширили деятельность, направленную на реализацию идеи «Великой Армении», и, изгнав азербайджанцев с их исторических земель, приступили к осуществлению политики этнической чистки и геноцида.

В статье со ссылкой на источники подтверждается, что в результате агрессорской политики армянских националистов только в ХХ веке азербайджанцы четырежды – в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993 годах подверглись геноциду и этническим чисткам, совершенным армянскими националистами. В статье на фактах отмечается, что в результате продолжения учиненных армянами в 1918-1920 годах массовых расправ не только в Баку, Губе, Шамахе, Кюрдамире, Лянкяране, но и в Шуше, на территории Иреванской губернии, в Зангезуре, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Карсе и других регионах тысячи азербайджанцев были убиты самыми жестокими методами.

Профессор Али Гасанов подчеркивает, что в 1923 году нагорной части Карабахского региона Азербайджана, куда в XIX веке были переселены армяне, был предоставлен статус автономной области, что стало средством для нарушения административно-территориального деления Азербайджана, а также дальнейших территориальных притязаний армян против нашей страны. Тем самым, армянская община, проживавшая в советский период в нагорной части Карабахского региона Азербайджана, стала обладать полной политической, экономической, социальной и культурной автономией, Армения же неоднократно выдвигала территориальные притязания, но не могла добиться желаемого.

В статье говорится, что территориальные притязания на Карабах всякий раз выдвигались извне именно при подстрекательстве, под давлением Армении, и указывается, что во второй половине 80-х годов ХХ века армяне с помощью своих покровителей в ближнем и дальнем зарубежье воспользовались сложившейся ситуацией для реализации идеи «Великой Армении» и вновь выдвинули территориальные притязания на Нагорно-Карабахский регион Азербайджана. В итоге Республика Армения, добившаяся в 1988-1993 годах создания моноэтнического государства, проводила откровенно агрессорскую политику против Азербайджана, были убиты мирные жители, разрушены, разорены и сожжены населенные пункты.

Ученый-историк отмечает, что проводимая армянами эта захватническая политика во все времена сопровождалась массовыми расправами. Так, в 1988-1993 годах в результате военной агрессии Армении были убиты более 20 тысяч и ранены свыше 100 тысяч азербайджанцев, 50 тысяч человек получили различные увечья. Одновременно Армения, проводящая политику государственного терроризма и геноцида, и сепаратистский режим на оккупированных территориях совершили многочисленные террористические акты (в пассажирских автобусах, пассажирских и товарных поездах, в Бакинском метрополитене, на воздушном транспорте, на морском пароме, перевозящем пассажиров, в населенных пунктах, гражданских и государственных объектах). В итоге 1200 человек погибли, а 1705 – получили ранения. В настоящее время более 20 процентов территории Азербайджана находится под оккупацией вооруженных сил Армении.

Опираясь на факты и цифры, автор указывает, что в результате оккупации были разрушены, разорены и сожжены около 900 населенных пунктов, 22 музея и 4 картинные галереи, 9 дворцов, представлявших историческое значение, 40 тысяч музейных ценностей и экспонатов, имевших уникальное историческое значение, 44 храма и 9 мечетей. Кроме того, в 927 библиотеках были уничтожены 4,6 миллиона книг и ценных исторических рукописей.

В статье говорится, что справедливое урегулирование конфликта и освобождение оккупированных земель определено как одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Вместе с тем, Азербайджан, как самое авторитетное государство в регионе Южного Кавказа, на современной этапе в трудных и сложных геополитических условиях проводит независимую внешнюю политику. Подчеркивается, что в документах, принятых некоторыми международными организациями, Армения указана как государство-оккупант.

Али Гасанов одновременно отмечает в статье, что геноцид, совершенный армянами в конце ХХ века в Ходжалы, расценивается как одно из самых тяжких преступлений против человечества и человечности. Автор подчеркивает, что согласно международному праву, геноцид – это деяние, направленное против мира и человечности, и считается самым тяжким преступлением. В связи с этим, принята резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года номер 260 (III), в конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» закреплена правовая основа преступления геноцида. Во время военной агрессии Армении против Азербайджана против азербайджанцев были применены все деяния, составляющие преступление геноцида, закрепленные в данной конвенции. Кроме того, автор пишет, что Ходжалинский геноцид ничем не отличается от таких чудовищных преступлений, как геноцид в Хатыни, Хиросиме, Нагасаки, Сонгми, Руанде, Сребренице, Холокост, которые никогда не забудутся в мировой истории. Являясь геноцидом мирного населения, эти события вызвали широкий резонанс во всем мире.

Публикация статьи профессора Али Гасанова в выходящем в России влиятельном журнале «Science and world» значимо не только с точки зрения изучения и сохранения в памяти кровавых страниц нашей истории, но и доведения до мира и разоблачения проводимой Арменией политики государственного терроризма.