 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Научная статья профессора Али Гасанова опубликована во влиятельном российском журнале "Science and world"

    Освобождение оккупированных земель определено как одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В сентябрьском номере выходящего в России влиятельного журнала "Science and world" (№ 9 (25)) на английском языке опубликована научная статья помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова, повествующая об этапах проводимой армянами против азербайджанцев политики этнической чистки и геноцида.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье широко анализируется политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно осуществляемая армянскими националистами против азербайджанцев на протяжении последних двух веков.

    В статье, основанной на многочисленных зарубежных источниках и исторических фактах, автор пишет, что политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно осуществляемая армянскими националистами против нашего народа на протяжении последних двух столетий, составляет очень болезненные этапы истории Азербайджана, полные трагедий и кровавых событий. Основная цель этой национал-шовинистской политики заключалась в том, чтобы, изгнав азербайджанцев с их исторических земель, создать на исконно азербайджанских территориях выдуманное армянами государство «Великая Армения».

    В статье отмечается, что переселение многочисленного армянского населения из Ирана и Турции в нагорную часть стратегически важного Карабахского региона Азербайджана началось в XIX веке. В итоге армянские националисты с начала ХХ столетия расширили деятельность, направленную на реализацию идеи «Великой Армении», и, изгнав азербайджанцев с их исторических земель, приступили к осуществлению политики этнической чистки и геноцида.

    В статье со ссылкой на источники подтверждается, что в результате агрессорской политики армянских националистов только в ХХ веке азербайджанцы четырежды – в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993 годах подверглись геноциду и этническим чисткам, совершенным армянскими националистами. В статье на фактах отмечается, что в результате продолжения учиненных армянами в 1918-1920 годах массовых расправ не только в Баку, Губе, Шамахе, Кюрдамире, Лянкяране, но и в Шуше, на территории Иреванской губернии, в Зангезуре, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Карсе и других регионах тысячи азербайджанцев были убиты самыми жестокими методами.

    Профессор Али Гасанов подчеркивает, что в 1923 году нагорной части Карабахского региона Азербайджана, куда в XIX веке были переселены армяне, был предоставлен статус автономной области, что стало средством для нарушения административно-территориального деления Азербайджана, а также дальнейших территориальных притязаний армян против нашей страны. Тем самым, армянская община, проживавшая в советский период в нагорной части Карабахского региона Азербайджана, стала обладать полной политической, экономической, социальной и культурной автономией, Армения же неоднократно выдвигала территориальные притязания, но не могла добиться желаемого.

    В статье говорится, что территориальные притязания на Карабах всякий раз выдвигались извне именно при подстрекательстве, под давлением Армении, и указывается, что во второй половине 80-х годов ХХ века армяне с помощью своих покровителей в ближнем и дальнем зарубежье воспользовались сложившейся ситуацией для реализации идеи «Великой Армении» и вновь выдвинули территориальные притязания на Нагорно-Карабахский регион Азербайджана. В итоге Республика Армения, добившаяся в 1988-1993 годах создания моноэтнического государства, проводила откровенно агрессорскую политику против Азербайджана, были убиты мирные жители, разрушены, разорены и сожжены населенные пункты.

    Ученый-историк отмечает, что проводимая армянами эта захватническая политика во все времена сопровождалась массовыми расправами. Так, в 1988-1993 годах в результате военной агрессии Армении были убиты более 20 тысяч и ранены свыше 100 тысяч азербайджанцев, 50 тысяч человек получили различные увечья. Одновременно Армения, проводящая политику государственного терроризма и геноцида, и сепаратистский режим на оккупированных территориях совершили многочисленные террористические акты (в пассажирских автобусах, пассажирских и товарных поездах, в Бакинском метрополитене, на воздушном транспорте, на морском пароме, перевозящем пассажиров, в населенных пунктах, гражданских и государственных объектах). В итоге 1200 человек погибли, а 1705 – получили ранения. В настоящее время более 20 процентов территории Азербайджана находится под оккупацией вооруженных сил Армении.

    Опираясь на факты и цифры, автор указывает, что в результате оккупации были разрушены, разорены и сожжены около 900 населенных пунктов, 22 музея и 4 картинные галереи, 9 дворцов, представлявших историческое значение, 40 тысяч музейных ценностей и экспонатов, имевших уникальное историческое значение, 44 храма и 9 мечетей. Кроме того, в 927 библиотеках были уничтожены 4,6 миллиона книг и ценных исторических рукописей.

    В статье говорится, что справедливое урегулирование конфликта и освобождение оккупированных земель определено как одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Вместе с тем, Азербайджан, как самое авторитетное государство в регионе Южного Кавказа, на современной этапе в трудных и сложных геополитических условиях проводит независимую внешнюю политику. Подчеркивается, что в документах, принятых некоторыми международными организациями, Армения указана как государство-оккупант.

    Али Гасанов одновременно отмечает в статье, что геноцид, совершенный армянами в конце ХХ века в Ходжалы, расценивается как одно из самых тяжких преступлений против человечества и человечности. Автор подчеркивает, что согласно международному праву, геноцид – это деяние, направленное против мира и человечности, и считается самым тяжким преступлением. В связи с этим, принята резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года номер 260 (III), в конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» закреплена правовая основа преступления геноцида. Во время военной агрессии Армении против Азербайджана против азербайджанцев были применены все деяния, составляющие преступление геноцида, закрепленные в данной конвенции. Кроме того, автор пишет, что Ходжалинский геноцид ничем не отличается от таких чудовищных преступлений, как геноцид в Хатыни, Хиросиме, Нагасаки, Сонгми, Руанде, Сребренице, Холокост, которые никогда не забудутся в мировой истории. Являясь геноцидом мирного населения, эти события вызвали широкий резонанс во всем мире.

    Публикация статьи профессора Али Гасанова в выходящем в России влиятельном журнале «Science and world» значимо не только с точки зрения изучения и сохранения в памяти кровавых страниц нашей истории, но и доведения до мира и разоблачения проводимой Арменией политики государственного терроризма.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi