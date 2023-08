НАТО выразила соболезнования Грузии в связи с трагедией, произошедшей на курорте Шови.

Как сообщает Report, об этом в Twitter поделился спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Глубоко опечален трагическим оползнем в Шови в Грузии. Искренне выражаем соболезнования от НАТО нашим грузинским партнерам. Наши мысли с пострадавшими и их близкими",- написано в публикации.