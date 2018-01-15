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    НАТО выразил благодарность Азербайджану за увеличение числа миротворцев в Афганистане

    Гая Мамедов встретился с верховным главнокомандующим Вооруженными силами НАТО в Европе

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности главы постоянного представительства Азербайджана при НАТО Гая Мамедов встретился с верховным главнокомандующим Вооруженными силами НАТО в Европе, генералом армии Кертисом Скапаротти.

    Как сообщили Report в представительстве, Г.Мамедов проинформировал собеседника о проводимых в Азербайджане реформах в области обороны, осуществляемых мерах в области обеспечения оперативного взаимодействия с НАТО и ситуации в регионе.

    К.Скапаротти высоко оценил прогресс, достигнутый азербайджанской стороной в партнерстве с НАТО и вклад Азербайджана в проводимую в Афганистане операцию "Решительная поддержка". НАТО выразил благодарность за отправку дополнительных войск на операцию "Решительная поддержка" в соответствии с заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева во время визита в НАТО 24 ноября 2017 года.

    В ходе встречи был проведен обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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