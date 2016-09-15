Офицер-координатор: Регион Южного Кавказа важен для НАТО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Регион Южного Кавказа важен для НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил офицер-координатор офиса НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью.

Он отметил, что основная миссия НАТО на Южном Кавказе – это сохранение стабильности, поэтому отношения альянса с партнерами здесь очень важны. При этом страны региона сами определяют уровень своих отношений с НАТО.

"Армения, Азербайджан, Грузия – все они имеют крепкие связи с НАТО, основанные на их национальных интересах, но эти страны сами решают, какого уровня отношения они хотят иметь", - добавил Лахью.