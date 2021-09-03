НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном во многих областях

"НАТО и ее отдельные союзники продолжают сотрудничать с Азербайджаном во многих областях, включая реформу в области безопасности и обороны, а также в сфере борьбы с терроризмом"

"НАТО и ее отдельные союзники продолжают сотрудничать с Азербайджаном во многих областях, включая реформу в области безопасности и обороны, а также в сфере борьбы с терроризмом".

Об этом Report заявили в пресс-службе Cевероатлантического альянса.

“Недавно генеральный секретарь НАТО поблагодарил Азербайджан за жизненно важную роль, которую он сыграл – вместе с союзниками по НАТО, в частности Турцией, Соединенными Штатами и Великобританией – в обеспечении безопасности аэропорта Кабула и того, чтобы персонал союзников и партнеров, а также афганцы, подвергающиеся риску, могли быть эвакуированы как можно более эффективно из Афганистана”, - добавили в НАТО.

Кроме того, в Альянсе поприветствовали назначение Хавьера Коломина новым заместителем помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности. “Он также сменит Джеймса Аппатурая на посту Специального представителя Генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии”, - подчеркнули в НАТО.