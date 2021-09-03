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НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном во многих областях

НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном во многих областях "НАТО и ее отдельные союзники продолжают сотрудничать с Азербайджаном во многих областях, включая реформу в области безопасности и обороны, а также в сфере борьбы с терроризмом"
Внешняя политика
3 сентября 2021 г. 14:46
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном во многих областях
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"НАТО и ее отдельные союзники продолжают сотрудничать с Азербайджаном во многих областях, включая реформу в области безопасности и обороны, а также в сфере борьбы с терроризмом".

Об этом Report заявили в пресс-службе Cевероатлантического альянса.

“Недавно генеральный секретарь НАТО поблагодарил Азербайджан за жизненно важную роль, которую он сыграл – вместе с союзниками по НАТО, в частности Турцией, Соединенными Штатами и Великобританией – в обеспечении безопасности аэропорта Кабула и того, чтобы персонал союзников и партнеров, а также афганцы, подвергающиеся риску, могли быть эвакуированы как можно более эффективно из Афганистана”, - добавили в НАТО.

Кроме того, в Альянсе поприветствовали назначение Хавьера Коломина новым заместителем помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности. “Он также сменит Джеймса Аппатурая на посту Специального представителя Генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии”, - подчеркнули в НАТО.

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Версия на азербайджанском языке NATO: "Bir çox sahələrdə Azərbaycanla əməkdaşlıq etməkdə davam edəcəyik"
Версия на английском языке NATO continues to cooperate with Azerbaijan in many areas

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