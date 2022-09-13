В НАТО обеспокоены эскалацией на армяно-азербайджанской границе

НАТО выразил обеспокоенность боевыми столкновениями на армяно-азербайджанской границе.

В НАТО выразили обеспокоенность боевыми столкновениями на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом заместитель помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал в Twitter.

"Очень обеспокоен боевыми столкновениями на границе Армении и Азербайджана. НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и немедленной деэскалации",- говорится в публикации.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.