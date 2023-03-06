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НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 20:53
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Коломина выразил обеспокоенность сообщениями о смертельном инциденте в окрестностях Ханкенди.

По его словам, "этот инцидент демонстрирует безотлагательность поиска решений нерешенных вопросов за столом переговоров".

Напомним, в результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями утром 5 марта, стали шехидами военнослужащие азербайджанской армии Шахрияр Рамиз оглу Алибейли и Эшгин Джамиль оглу Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке NATO Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasının tərəfdarıdır

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