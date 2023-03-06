НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Коломина выразил обеспокоенность сообщениями о смертельном инциденте в окрестностях Ханкенди.

По его словам, "этот инцидент демонстрирует безотлагательность поиска решений нерешенных вопросов за столом переговоров".

Напомним, в результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями утром 5 марта, стали шехидами военнослужащие азербайджанской армии Шахрияр Рамиз оглу Алибейли и Эшгин Джамиль оглу Гусейнов.