НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.
Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.
Коломина выразил обеспокоенность сообщениями о смертельном инциденте в окрестностях Ханкенди.
По его словам, "этот инцидент демонстрирует безотлагательность поиска решений нерешенных вопросов за столом переговоров".
Напомним, в результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями утром 5 марта, стали шехидами военнослужащие азербайджанской армии Шахрияр Рамиз оглу Алибейли и Эшгин Джамиль оглу Гусейнов.