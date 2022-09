НАТО: Поддерживаем нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, что является ключом к стабильности и процветанию на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил заместитель помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина, комментируя передачу азербайджанской стороной Армении пяти армянских военнослужащих.

Он назвал это событие "действительно хорошей новостью", а также подчеркнул важность того, что это был результат двусторонних усилий без посредников.