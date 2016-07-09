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    НАТО поддержала территориальную целостность Азербайджана

    Мы продолжаем поддерживать усилия по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ НАТО поддержала территориальную целостность Азербайджана. Как сообщает Report, об этом говорится в  итоговом коммюнике,  принятом по итогам саммита НАТО в Варшаве.

    "Союзники также остаются приверженными поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитету Армении, Азербайджана, Грузии и Молдовы. Мы продолжаем поддерживать усилия по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе", - говорится в документе.

    Напомним, НАТО поддержала территориальную целостность Азербайджана и в рамках саммита в Чикаго в 2012 году и саммита в Уэльсе в 2014 году. 

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