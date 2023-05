НАТО и Азербайджан проводят диалог по энергетической безопасности

В Брюсселе проходит диалог по энергетической безопасности между НАТО и Азербайджаном, который состоялся по новому формату Комитета заместителей (DPRC).

Как передает Report, об этом написал в Twitter представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде.

В связи с этим заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов находится с визитом в штаб-квартире НАТО.

Замминистра проведет встречу со специальным представителем Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азией Хавьером Коломиной и главой отдела энергетической безопасности НАТО Майклом Руле.