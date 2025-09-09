Натиг Бахышов: Целью визита торговой миссии США является оценка потенциала Среднего коридора

Целью визита торговой миссии США на Южный Кавказ является оценка неиспользованных возможностей Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Американо-азербайджанской торговой палаты Натиг Бахышов на брифинге по итогам визита делегации американских бизнесменов в Азербайджан.

По его словам, геополитический ландшафт Евразии, а также Средний коридор заметно изменились за последние годы, значительное развитие в отношении Среднего коридора наблюдается также в Актау.

"Торговая миссия поддерживается правительством США, в частности Министерством торговли США. Наш маршрут начался в Казахстане, проходит через Азербайджан и заканчивается в Грузии", - добавил Бахышов.

Он отметил, что американские предприниматели в Азербайджане провели встречу с руководством Бакинского морского порта, на которой обсудили перспективы грузопотока через морскую гавань: "Мы выслушали руководство порта, они предоставили нам информацию о проектах будущего развития. В Баку у нас также состоялись очень продуктивные встречи в министерствах экономики, транспорта и цифрового развития. Также встретились с министром иностранных дел, а сегодня провели встречу с председателем Государственного таможенного комитета".

Н.Бахышов добавил, что члены миссии из Азербайджана отправятся в Грузию.

"Мы будем передвигаться наземным транспортом, чтобы увидеть состояние магистральных дорог, в том числе на этом участке Среднего коридора. Мы сможем оценить и таможенные процедуры. Мы планируем завершить миссию 12 сентября".