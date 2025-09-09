ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Натиг Бахышов: Целью визита торговой миссии США является оценка потенциала Среднего коридора

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 14:52
    Натиг Бахышов: Целью визита торговой миссии США является оценка потенциала Среднего коридора

    Целью визита торговой миссии США на Южный Кавказ является оценка неиспользованных возможностей Среднего коридора.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Американо-азербайджанской торговой палаты Натиг Бахышов на брифинге по итогам визита делегации американских бизнесменов в Азербайджан.

    По его словам, геополитический ландшафт Евразии, а также Средний коридор заметно изменились за последние годы, значительное развитие в отношении Среднего коридора наблюдается также в Актау. 

    "Торговая миссия поддерживается правительством США, в частности Министерством торговли США. Наш маршрут начался в Казахстане, проходит через Азербайджан и заканчивается в Грузии", - добавил Бахышов.

    Он отметил, что американские предприниматели в Азербайджане провели встречу с руководством Бакинского морского порта, на которой обсудили перспективы грузопотока через морскую гавань: "Мы выслушали руководство порта, они предоставили нам информацию о проектах будущего развития. В Баку у нас также состоялись очень продуктивные встречи в министерствах экономики, транспорта и цифрового развития. Также встретились с министром иностранных дел, а сегодня провели встречу с председателем Государственного таможенного комитета".

    Н.Бахышов добавил, что члены миссии из Азербайджана отправятся в Грузию.

    "Мы будем передвигаться наземным транспортом, чтобы увидеть состояние магистральных дорог, в том числе на этом участке Среднего коридора. Мы сможем оценить и таможенные процедуры. Мы планируем завершить миссию 12 сентября".

    Натиг Бахышов США Средний коридор
    İcraçı direktor: ABŞ missiyasının səfərinin səbəbi Orta Dəhlizdə imkanları müəyyən etməkdir
    US trade mission visits South Caucasus to assess Middle Corridor potential

    Последние новости

    15:58

    Мадрид закрыл въезд в Испанию для двух израильских министров

    Другие страны
    15:55

    В Непале протестующие подожгли офис президента в Шитал-Нивасе

    Другие страны
    15:51

    В Ливане заявили, что разоружение "Хезболлах" займет несколько месяцев

    Другие страны
    15:49

    Volkswagen вложит 1 млрд евро в ИИ к 2030 году

    Бизнес
    15:48

    Казахстанский эксперт: Азиатские страны должны укреплять сотрудничество для снижения геополитических рисков

    Внешняя политика
    15:46

    Натиг Бахышов: Интерес компаний из США к Южному Кавказу растет

    Внешняя политика
    15:33

    В Пакистане обрушилась швейная фабрика, есть пострадавшие

    Другие страны
    15:29

    В ООН призвали срочно мобилизовать $140 млн помощи Афганистану

    Другие страны
    15:24

    Чэн Кимлонг: Юго-Восточная Азия становится ведущим силовым центром континентального развития

    Бизнес
    Лента новостей