Натиг Алиев выразил соболезнования послу Кыргызстана

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сегодня министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев нанес визит в посольство Кыргызстана, чтобы от имени правительства Азербайджана выразить соболезнование в связи с гибелью граждан Кыргызстана в результате пожара в Москве.

Как передает Report, министр выразил соболезнования послу Кыргызстана в Азербайджане Айджигиту Буранову, оставил запись в книге соболезнований.

Н.Алиев подчеркнул, что его глубоко потрясла новость о гибели граждан Кыргызстана в Москве.

"Мы дружеские страны и братские народы. Мы разделяем вашу радость и ваше горе. Поэтому от имени правительства Азербайджана и своего имени выражаю соболезнования кыргызскому народу, семьям и близким погибших при пожаре. Верю, что кыргызский народ еще больше объединится и преодолеет все трудности. Желаю всему кыргызскому народу здоровья и удачи", - заявил Н.Алиев.

Отметим, что 17 женщин стали жертвами пожара, произошедшего 27 августа на складе типографии в Москве. Все они являлись гражданами Кыргызстана.